Кадыров дал засевшим на "Азовстали" боевикам день, чтобы сдаться

Глава Чечни поманил украинских военных "амнистией от Путина".

Глава Чечни Рамзан Кадыров дал засевшим на "Азовстали" боевикам день для того, чтобы сложить оружие и сдаться. Соответствующее заявление российский чиновник разместил в собственном аккаунте в Telegram-канале. Он уточнил, что националисты забаррикадировались на территории предприятия, расположенного в украинском городе Мариуполь. Кадыров призвал солдат встать на правильный путь, как когда-то это сделала Чеченская республика. По мнению главы региона, в этом случае президент Владимир Путин сможет объявить об амнистии. В противном случае Кадыров пообещал "всех уничтожить" уже послезавтра.

Я знаю, что вы хотите сдаться, у меня есть ваши переговоры, разговоры. Вы не можете определиться, кому сдаться, кто вас оставит, не будет бить, унижать. Я вам даю слово, если вы сложите оружие, выйдите сами, то мы вас трогать не будем… Рамзан Кадыров, глава Чечни

Напомним, что на момент самопровозглашения независимости ДНР в 2014 году украинский Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом Донбасса. С июня 2014 года Киев вернул этот населенный пункт под свой контроль. А 7 марта 2022 года заместитель командира батальона "Восток" от ДНР Александр Семенов объявил прессе о том, что город окружен. В нем ведется зачистка отдельных районов. В настоящее время в городе ведутся бои за освобождение территории.

Кадыров опубликовал видео со сбежавшим из ВСУ военнопленным.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95