Кадыров опубликовал видео с сбежавшим из ВСУ военнопленным

Глава Чечни оценил слова солдата о том, что его заставляли делать в украинской армии.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с сбежавшим из украинской армии военнопленным. Ролик опубликован в собственном аккаунте российского чиновника в Telegram-канале. В кадре представлен молодой человек, который совершил побег из армии соседнего государства. По словам солдата, командование Вооруженных сил Украины отдавало ему приказы "убивать российскую армию", а также - расправляться с мирными жителями, которые поддерживают сторону РФ.

Если не соглашаемся, убивают нас и наши семьи... Сбежал, потому что никогда не буду убивать людей — ни русских, ни украинцев. Он рассказал много полезной информации о передвижениях подразделений ВСУ, облегчив работу российским бойцам. сбежавший военный

Кадыров прокомментировал данный ролик. Чиновник сообщил о том, что украинскому танковому инструктору по имени Александр повезло больше всех, так как он остался жив и невредим.

Кадыров пообещал зайти в Киев с силовиками, "если Киев сам не придет к нам".

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95