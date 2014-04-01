Кадыров опубликовал видео с сбежавшим из ВСУ военнопленным

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с сбежавшим из украинской армии военнопленным. Ролик опубликован в собственном аккаунте российского чиновника в Telegram-канале. В кадре представлен молодой человек, который совершил побег из армии соседнего государства. По словам солдата, командование Вооруженных сил Украины отдавало ему приказы "убивать российскую армию", а также - расправляться с мирными жителями, которые поддерживают сторону РФ.
Если не соглашаемся, убивают нас и наши семьи... Сбежал, потому что никогда не буду убивать людей — ни русских, ни украинцев. Он рассказал много полезной информации о передвижениях подразделений ВСУ, облегчив работу российским бойцам.
сбежавший военный
Кадыров прокомментировал данный ролик. Чиновник сообщил о том, что украинскому танковому инструктору по имени Александр повезло больше всех, так как он остался жив и невредим.
Кадыров пообещал зайти в Киев с силовиками, "если Киев сам не придет к нам".
Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95
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