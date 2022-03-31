Глава Чечни призвал ВСУ не ждать, когда Россия "заберет основные объекты".

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал зайти в Киев с силовиками, "если Киев сам не придет к нам". Таким мнением чиновник поделился в собственном Telegram-канале с подписчиками. Он объяснил о том, что российские военнослужащие в рамках специальной военной операции проводят хорошую работу по всем имеющимся фронтам. Кадыров добавил, что говорит об освобождении местных сел и кварталов. По словам спикера, еще спустя несколько дней силовики "заберут основные объекты", после чего направятся в украинскую столицу.

Если Киев сам не придет к нам, то мы должны прийти, как нежданные гости. Поэтому, если вы не хотите, чтобы мы пришли с войной с бандеровцами, я еще раз призываю ВСУ, СБУ: станьте рядом с нами, давайте вместе уничтожим этих шайтанов… Рамзан Кадыров, глава Чечни

Российский чиновник напомнил украинским согражданам, что раньше их предки воевали против нацизма.

Кадыров заявил об ошибке Мединского на переговорах с Украиной.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95