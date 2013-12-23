Спортсмена ждет новый этап соревнования по десятиборью - пряжки в высоту.

Российский спортсмен Илья Шкуренев вышел на шестое место после третьей дисциплины на Олимпиаде. Десятиборец соревновался в такой дисциплине как толкание ядра. Он показал результат в 14,95 метра. Этим мужчина установил личный рекорд. По итогам трех испытаний он набрал 2 620 очков. Это позволяет спортсмену делить шестую строчку рейтинга с представителем Гренады Линдоном Виктором.

В настоящее время лидером считается канадский десятиборец Дамиан Уорнер. Спортсмен набрал 2 966 очков. Следующим в списке идет его соотечественник Пьерс Лепаж с 2 773 очками. На третьей позиции расположился австралиец Эшли Молони с 2 741 очками.

После двух видов десятиборья (бега на 100 метров и прыжков в длину) Илья Шкуренев шел седьмым по счету. В среду 4 августа соревнование продолжится прыжками в высоту.

Российские гандболистки вышли в полуфинал Олимпиады.

Фото и видео: Instagram / isinbaevayelena

