Россиянки сразятся против норвежек или венгерок.

Российские гандболистки вышли в полуфинал Олимпиады. Наши соотечественницы смоли в четвертьфинале обойти представительниц Черногории. Игра состоялась 4 августа. Она завершилась с результатом 32:26 (17:15).

Среди россиянок лучший счет показала Анна Вяхирева. Она отметилась 8 забитыми мячами. Ее коллега по команде Полина Кузнецова отличилась пятью голами. Владлена Бобровникова и Дарья Дмитриева забили в ворота соперниц по четыре мяча.

Напомним, что в полуфинале российская сборная встретится с командой-победителем матча между Норвегией и Венгрией.

СМИ: Тимановская в последний момент пересела в Токио на рейс до Вены.

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