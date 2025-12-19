Ушёл из жизни легендарный тренер сборной СССР по гандболу Анатолий Евтушенко

Под его руководством советская команда дважды становилась олимпийским чемпионом.

На 92-м году жизни скончался выдающийся советский тренер по гандболу Анатолий Евтушенко, возглавлявший сборную СССР в её золотую эпоху. О его смерти сообщила пресс-служба Федерации гандбола России. Причины смерти не разглашаются.

Под руководством Анатолия Евтушенко мужская сборная СССР по гандболу достигла своих высочайших вершин. Команда стала олимпийским чемпионом на Играх 1976 года в Монреале и 1988 года в Сеуле, а в 1980 году в Москве завоевала серебряные медали.

Кроме того, в 1982 году советская сборная под его началом выиграла золото чемпионата мира в ФРГ, а в 1978 году — серебро.

В федерации выразили глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и всем воспитанникам Анатолия Евтушенко. Его имя навсегда вписано в историю мирового гандбола как символ эпохи неоспоримого величия советской школы.

Фото: ВКонтакте / Федерация гандбола России