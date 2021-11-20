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Заслуженный тренер РСФСР по гандболу Гиви Джинчарадзе ушел из жизни в Петербурге
Сегодня, 11:14
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Заслуженный тренер РСФСР по гандболу Гиви Джинчарадзе ушел из жизни в Петербурге

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Именитого наставника не стало 16 октября после тяжелой и продолжительной болезни.

В Петербурге на 83-м году жизни скончался Заслуженный тренер РСФСР по гандболу Гиви Джинчарадзе, рассказали в пресс-службе городского комитета по физической культуре и спорту. 

Выражаем искренние соболезнования родным, близким и многочисленным ученикам Гиви Амирановича. Светлая память…

Пресс-служба комитета по физической культуре и спорту Петербурга 

Именитого наставника не стало 16 октября после тяжелой и продолжительной болезни. Отпевание и прощание с ним состоится 19 октября в 13:45 в Чесменской церкви на улице Ленсовета, 12. 

Гиви Джинчарадзе является легендарной личностью. Более 40 лет он работал в спортивной школе олимпийского резерва Кировского района, тренировал юных гандболистов. Спортсмен воспитал чемпионов и призеров чемпионатов мира и Олимпийских игр. 

Ранее на Piter.TV: музыковед Аркадий Климовицкий скончался в Петербурге. 

Фото: пресс-служба комитета по физической культуре и спорту Петербурга 

Теги: гандбол, скончался тренер
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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