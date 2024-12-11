Решающий мяч попал в ворота египтян за 0,3 секунды до конца основного времени.

Франция забила уникальный гол в гандболе за миллисекунды до конца игры. В результате судьям данного матча пришлось смотреть видеоповторы для того, чтобы понять, когда же мяч в действительности влетел в ворота соперников. Спорная концовка произошла в ходе проведения четвертьфинального матча "Франция – Египет" на чемпионате мира по гандболу. В результате из мужских команд в дальнейшие соревнования прошли представители Парижа. Такой итог стал возможен благодаря мячу, который спортсмены отправили противникам в ворота за 0,3 секунды до окончания основного времени.

Перед началом матча французы считались фаворитами, однако египтяне оказались сильными противниками. В начале второго тайма Франция вела с перевесом в пять мячей. Позже их оппоненты сравняли счет, перестроив схему игры на "семь на шесть". Также африканская команда поменяла своего вратаря на полевого, после чего смогла атаковать противников в большинстве. За минуту до конца основного времени матча счёт был равным – 32:32. Однако французскому игроку Недим Ремили удалось вывести "трёхцветных" вперёд. Когда у Египта оставалось всего 30 секунд на атаку, то тренер Хуан Карлос вновь поменял вратаря на полевого игрока. Известно, что за шесть секунд до окончания встречи Омар Яхъя забил мяч в ворота французов. Ожидалось, что после этого броска зрителей будет ждать овертайм. Однако французы использовали все оставшиеся мгновения основного периода. Вратарь Реми Десбонне совершил пас на Луку Карабатича, после чего тот бросил мяч по воротам египтян из центрального круга.Так как голкипера там не было, бросок позволил Франции получить очки.

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Фото и видео: Telegram / Ноу криминалити