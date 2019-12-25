Женский чемпионат Европы по гандболу пройдет в Петербурге

Как уточнили на сайте ЕГФ, после снятия совместной заявки Норвегии, Дании и Швеции Россия осталась единственным претендентом на проведение соревнований.

Женский чемпионат Европы по гандболу пройдет с 3 по 20 декабря 2026 года в Петербурге и Москве. Об этом 20 ноября сообщили в конгрессе Европейской гандбольной федерации (ЕГФ).

Как уточнили на сайте ЕГФ, после снятия совместной заявки Норвегии, Дании и Швеции Россия осталась единственным претендентом на проведение соревнований.

По словам главы Федерации гандбола России Сергея Шишкарёва на странице этой организации в социальной сети "Вконтакте", вся команда организаторов невероятно счастлива, что российская заявка убедила Европейскую федерацию гандбола в том, что мы проведём этот крупный турнир на высоком уровне и согласно всем необходимым требованиям.

Отметим, что матчи пройдут на "Сибур Арене" и во дворце спорта "Юбилейный" в Петербурге и на "ВТБ Арене" в Москве.

Ранее Сборная Италии упустила шанс на прямую путевку на ЧМ-2022.

Фото: Вконтакте / Федерация гандбола России



