Илья Шкуренев стал чемпионом России в десятиборье

Трехкратный призер чемпионатов Европы Илья Шкуренев стал лучшим в десятиборье на чемпионате России по легкой атлетике. Мероприятие проводится в Чебоксарах. Спортсмен смог набрать 8165 очков за свою работу. На второй позиции расположился с 8077 очками Артем Макаренко. Третье место с 7829 очками получил Александр Комаров. Напомним, что Чемпионат страныпо легкой атлетике завершится 5 августа.
Ласицкене победила в прыжках в высоту на чемпионате России.
Фото и видео: Вконтакте / ВФЛА / Легкая атлетика России
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