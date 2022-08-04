Илья Шкуренев стал чемпионом России в десятиборье

Россиянин рассказал о том, что его результаты в состязании могли быть лучше.

Трехкратный призер чемпионатов Европы Илья Шкуренев стал лучшим в десятиборье на чемпионате России по легкой атлетике. Мероприятие проводится в Чебоксарах. Спортсмен смог набрать 8165 очков за свою работу. На второй позиции расположился с 8077 очками Артем Макаренко. Третье место с 7829 очками получил Александр Комаров. Напомним, что Чемпионат страныпо легкой атлетике завершится 5 августа.

Ласицкене победила в прыжках в высоту на чемпионате России.

Фото и видео: Вконтакте / ВФЛА / Легкая атлетика России