Спортсмен выступил в соревновании по метанию диска.

Российский спортсмен Илья Шкуренев идет восьмым в десятиборье на Олимпиаде в Токио. Десятиборец поднялся на позицию после семи проведенных соревнований в рамках программы. Атлет показал свой лучший результат за сезон в категории метания диска. Он подбросил его на 47,02 метра. Лучшим в метании диска стал чешский представитель Иржи Сикора (49,90 метра).

На данный момент в активе Шкуренева 6005 баллов. Лидируют по итогам семи испытаний канадец Дамиан Уорнер (6 610 баллов), австралиец Эшли Молоуни (6 359), канадец Пирс Лепейдж (6 265).

Шкуренев вышел на шестое место после третьей дисциплины на Олимпиаде.

Фото и видео: Instagram / isinbaevayelena