Школу в Шушарах на 1375 мест построит ООО "КВС"

Этот девелопер был признан победителем конкурса соответствующей закупки.

Новое здание школы в Шушарах (Петербург) на 1375 мест, как ожидается, построит ООО "КВС". Это петербургская компания была признана победителем конкурса соответствующей закупки комитета по государственному заказу.

Свои предложения на конкурс представили две компании. Будущий победитель и ООО "СУАР-ГРУПП" (Петербург). Максимальная цена контракта составляла 1 млрд 769 млн 211 тысяч рублей.

Ценовое предложение "КВС" составило 1 млн 769 млн 161 тысячу рублей, а "СУАР-ГРУПП" - 1 млрд 769 млн 211 тысяч рублей.

Комиссия решила признать победителем конкурса "КВС". Информации о подписании контракта с девелопером пока нет.

ООО "КВС", как отмечается на сайте этого девелопера, работает на рынке Петербурга и Ленинградской области 17 лет, компания возвела за этот срок 2 млн квадратных метров недвижимости.

Школа будет находиться северо-восточнее пересечения Колпинского шоссе и Промышленной улицы. Предполагается, что строительство будет проходить в 2021-2023 годах.

Школа, как указано в проекте, представляет собой разноэтажное здание из трех блоков – двух учебных и общешкольного. В ней будет два бассейна (25-метровый и 10-метровый), а также хореографический и спортивный залы.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Курортном районе планируется построить спортбазу, на разработку проекта выделено 107 млн рублей.

Фото: Pixabay.com