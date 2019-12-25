В Курортном районе планируется построить спортбазу, на проект выделено 107 млн рублей

Здесь будут заниматься спортсмены, олимпийский резерв, учащиеся школы-интерната.

В Курортном районе намечено построить спортивную базу. Соответствующую закупку разместил комитет по государственному заказу Петербурга. По итогам конкурса закупки намечено определить компанию, которая разработает проект этого комплекса.

На создание проекта выделено 107 млн рублей из бюджета Петербурга.

Спортбаза будет предназначена для круглогодичного использования. Как намечено, здесь будут заниматься спортсмены на своих сборах, студенты училища олимпийского резерва, а также учащиеся школы интерната.

Комплекс будет расположен в Смолячково (Приморское шоссе, д. 678). Здесь предполагается возвести многофункциональный спорткомплекс, пять жилых корпусов. Также здесь будут построены бассейн, зал сухого плавания, тренировочный комплекс для спортивной гимнастики, и кроме того, спортзалы для тяжелой атлетики, дзюдо, настольного тенниса, фехтования, других видов спорта. Плюс к этому учебные корпуса для школы и олимпийского резерва.

Предполагается, что создание проекта займет 2021 и 2022 годы. Сроки самого строительства в документации не приводятся.

Заявки от фирм, специализирующихся на проектировании, принимают до 30 апреля.

Как сообщало ранее Piter.tv, во Фрунзенском районе в 2022 году будет построен баскетбольный центр.

Фото: Pixabay.com