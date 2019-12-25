Баскетбольный центр будет построен во Фрунзенском районе в 2022 году

На реализацию проекта выделено 406 млн рублей.

Центр спортивной подготовки по баскетболу будет построен во Фрунзенском районе. Комитет по государственному заказу Петербурга разместил закупку. По итогам ее конкурса намечено определить фирму, которая осуществит строительство.

Центр будет находиться на Загребском бульваре - северо-западнее дома 89, литера А по Бухарестской улице.

Как говорится в документации, здесь будет три баскетбольных и тренажерный зал.

Максимальная единовременная пропускная способность комплекса составит 132 человека. Он будет предназначен для подростков (от 14 лет) и взрослых.

Как намечено, строительство будет проходить в текущем и предстоящем годах.

На строительство выделяется 405,8 млн рублей. Средства на строительства поступят из двух источников. Это бюджеты Петербурга и России.

Заявки от компаний, желающих реализовать проект, ждут до 30 апреля.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Петербурге объявлен тендер на капремонт двух домов Кондратьевского жилмассива в Калининском районе.

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