Школьники устроили вечеринку на крыше в Приморском районе

Рекомендациями остаться дома молодые люди решили пренебречь.

Провести первый день каникул одна из групп петербургских школьников предпочла на крыше. Около 15-ти человек были замечены наверху жилого дома в Приморском районе. Видео с место события было опубликовано 23 марта в группе "Лахта Онлайн. Приморский район".

Пользователи пишут о том, что это 159-й дом по Приморскому проспекту. Ребята устроили фотосессию, некоторые сидели на самом краю крыши. Судя по кадрам, подростки видели, что их снимают, но не поспешили покинуть место.

На данный момент прогулки по крышам запрещены, однако власти города обсуждают возможность легализации экскурсий по ним.

Напомним, каникулы продлятся до 29 марта включительно, после чего начнется дистанционное обучение для школьников. Предполагается, что в таком формате ребята будут обучаться до 12 апреля.

Видео: Людмила Полозова