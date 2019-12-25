Депутаты хотят изменить содержание статьи, описывающей культурно-познавательный туризм.

В четверг, 20 февраля, стало известно о том, что в Петербурге легализируют экскурсии по крышам. Соответствующие поправки обсудили депутаты на заседании по законодательству городского парламента. Об этом сообщает корреспондент Piter.TV.

На заседании депутаты обсудили возможность изменения содержания статьи, описывающей культурно-познавательный туризм. В частности, под изменения могут попасть экскурсии на крыши. Отмечается, что для туристов необходимо обеспечить соблюдение техники безопасности.

"Экскурсии по крышам Санкт-Петербурга за последние годы стали неотъемлемым элементом любой туристической программы", — отметил Денис Четырбок.

Депутаты заявили, что в настоящее время соответствующие экскурсии чаще всего небезопасны для туристов, а также чреваты конфликтами с местными жителями.

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