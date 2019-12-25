Эксперт: конструкции рухнувшего СКК в Петербурге можно восстановить

В Союзе архитекторов прокомментировали возможность восстановления объекта.

Президент петербургского союза архитекторов заявил, что СКК "Петербургский" можно восстановить. Об этом специалист заявил "РИА Новостям". По словам Олега Романова, рухнувшие при демонтаже стены и кровля не нанесли непоправимый вред основным несущим конструкциям.

Проект СКК сохранился абсолютно, и его высокое качество подтверждают инженеры… Мы считаем, что возможно возрождение основных несущих конструкций прокомментировал эксперт

Их восстановление не будет препятствовать изменению внутренней планировке. Таким образом, получится как воссоздать уникальную архитектуру СКК, так и оборудовать внутри обновленный многофункциональный спортивный комплекс с ледовой ареной.

Напомним, что СКК разрушилось днем 31 января. Здание пострадало на 80%. Пострадала территория в 25-28 тысяч квадратных метров. Под завалами погиб один человек.

Ранее власти Петербурга запросят из федерального бюджета 10 миллиардов для СКК.

Фото: Piter.tv

