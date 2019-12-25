Власти Петербурга запросят из федерального бюджета 10 миллиардов для СКК

Заявку на получение денег направят в правительство РФ после завершения проектирования СКК.

В четверг, 13 февраля, стало известно, что власти Петербурга запросят из федерального бюджета 10 миллиардов рублей для СКК. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Смольный намерен в ближайшее время направить соответствующую заявку в правительство России.

Напоним, что на обломках СКК снова начались демонтажные работы. Активисты возмущены этим. Дело в том, что во время следствия и подачи заявления в КГИОП о включении комплекса в перечень выявленных объектов культурного наследия действия на обломках СКК работы должны быть прекращены.

Ранее петербургские депутаты попросили Беглова разорвать соглашение с концессионером рухнувшего СКК.

Фото:Piter.TV