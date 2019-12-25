Петербургские депутаты попросили Беглова разорвать соглашение с концессионером рухнувшего СКК

Парламентарии призвали привлечь к ответственности виновников обрушения СКК.

Девять петербургских депутатов направили губернатору Александру Беглову письмо с требованием расторгнуть концессионное соглашение с ООО "СКА-Арена". Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил депутат Борис Вишневский.

Парламентарии подписали обращение после обрушения крыши СКК "Петербургский" в ходе демонтажа, отметив, что разрушительные работы начались именно в день подачи заявления на включение здания в реестр выявленных объектов культурного наследия. Депутаты настаивают на том, чтобы остатки здания СКК включили в упомянутый реестр, восстановили облик здания и привлекли к ответственности виновников в разрушении комплекса.

Свои подписи в письме помимо Вишневского оставили депутаты Надежда Тихонова, Максим Резник, Оксана Дмитриева, Сергей Трохманенко, Алексей Ковалев, Александр Егоров, Ольга Ходунова и Ирина Иванова.

Ранее в Смольном заявили, что не знали о начале демонтажа СКК.

Фото: Piter.TV; Борис Вишневский / "ВКонтакте"