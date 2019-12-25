В Смольном заявили, что не знали о начале демонтажа СКК

От концессионера ООО "СКА-Арена" власти еще не дождались никаких комментариев.

Петербургские власти заявили, что до сих пор не получили от концессионера ООО "СКА-Арена" разъяснений по поводу обрушения комплекса. Об этом журналистам сообщил вице-губернатор Максим Соколов.

В Смольном отметили, что 31 января не получали официальное заявление о начале демонтажа крыши СКК. Городское правительство все еще ждет от компании информации о деталях обвала и подрядчике, работавшем на крыше в тот злополучный день.

С ООО "СКА-Арена" власти не будут расторгать концессионное соглашение, пока ведется расследование следкома. Прежде всего, специалисты дадут правовую оценку случившемуся и выяснят все обстоятельства трагического демонтажа.

Градозащитники и архитекторы вновь потребовали признать СКК памятником.

Фото: Piter.TV