В Смольном заявили, что не знали о начале демонтажа СКК

Петербургские власти заявили, что до сих пор не получили от концессионера ООО "СКА-Арена" разъяснений по поводу обрушения комплекса. Об этом журналистам сообщил вице-губернатор Максим Соколов.
В Смольном отметили, что 31 января не получали официальное заявление о начале демонтажа крыши СКК. Городское правительство все еще ждет от компании информации о деталях обвала и подрядчике, работавшем на крыше в тот злополучный день.
С ООО "СКА-Арена" власти не будут расторгать концессионное соглашение, пока ведется расследование следкома. Прежде всего, специалисты дадут правовую оценку случившемуся и выяснят все обстоятельства трагического демонтажа.
Градозащитники и архитекторы вновь потребовали признать СКК памятником.
Фото: Piter.TV
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