Активисты потребовали признать памятником обрушившееся здание СКК

Комплекс разрушился в день истечения моратория по подаче заявления о признании здания памятником.

Разрушившееся здание СКК "Петербургский", пострадавшее во время демонтажа аварийной крыши, потребовали признать памятником. Соответствующее заявление опубликовали в соцсети активисты петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (СПбО ВООПИиК).

Как отмечают активисты, в день трагедии, 31 января, истекал установленный судом мораторий. В пятницу еще возможно было подать заявление на включение здания в перечень выявленных объектов культурного наследия. Теперь и после обрушения 80% здания ВООПИиК настаивает на сохранении СКК в качестве памятника советской архитектуры. Дальнейшие работы по демонтажу, по заявлению активистов, должны быть прекращены.

Кроме того, ВООПИиК намерены добиться проведения полного расследования, чтобы установить виновников обвала здания и гибели одного из рабочих, а также создания рабочей группы специалистов, которые разработают рекомендации по сохранению памятников архитектуры.



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Фото: Piter.TV