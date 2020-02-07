Свечи, цветы и закрашенные обвинения: как выглядит СКК неделю спустя

Здание обрушилось во время демонтажа 31 января, при этом погиб один рабочий.

С момента обрушения СКК "Петербургский" прошла неделя. Здание рухнуло во время демонтажа 31 января, погиб рабочий – 29-летний Матвей Кучеров. СКК выглядит практически как в первый день после обрушения, кроме стихийно возникшего мемориала.

Петербуржцы принесли цветы, свечи и плакаты с призывами восстановить здание.

На согласованном митинге против сноса СКК участники выступили за сохранение зеленой зоны. Активисты написали на заборе обвинения власти, сейчас их уже закрасили.

СК установил, что при проведении демонтажных работ были нарушены правила безопасности. В Смольном заявили, что не знали о начале демонтажа крыши, концессионер "СКА-Арена" не объяснил обрушение. Градозащитники продолжают настаивать на сохранении комплекса в качестве памятника советской архитектуры.

Фото и видео: Piter.TV