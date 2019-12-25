Дистанционное обучение начнётся с 30 марта.

Школьники 47-ого региона отправляются на каникулы

Дистанционное обучение начнётся с 30 марта.

В школах Ленинградской области объявлены каникулы. Об этом сообщил начальник начальник отдела общего и дополнительного образования региона Максим Винокуров в понедельник, 23 марта.

Учащиеся будут отдыхать до 29 число включительно. Затем начнётся период дистанционных занятий.

В Ленобласти с 23.03-29.03 объявлены каникулы, с 30.03. все образовательные учреждения переведены на дистанционное обучение. Приблизительно эта форма обучения будет до 12.04. Это касается всех регионов Ленобласти. – рассказал Максим Винокуров

Ранее мы рассказывали о том, что школьникам Ленобласти разрешили остаться дома до 12 апреля из-за пандемии.

Фото: Pixabay