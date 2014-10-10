Школьники Василеостровского района передали российским военным 4 тонны подарков

Дети отправили солдатам сладости теплые вещи.

Школьники Василеостровского района приняли участие в акции "Посылка солдату". Дети передали военнослужащим, которые сейчас находятся в зоне СВО, около 4 тонн подарков. Глава администрации Эдуард Ильин поблагодарил учащихся за помощь и отзывчивость.

Школы отправили солдатам сладости теплые вещи. Малыши нарисовали для военных рисунки. Гуманитарный груз уже ждут в 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде в поселке Каменка.

Добавим, что ежемесячно больницы, учебные заведения и другие социальные учреждения собирают гуманитарную помощь для военных, которые участвуют в спецоперации на Украине. Так, в прошлом месяце в госпитале для ветеранов войн собрали 52 коробки с посылками. Занимается подобными акциями и Ленобласть. 9 ноября 5 грузовиков с гумпомощью отправили из Луги на Донбасс.

Фото: ВКонтакте / Эдуард Ильин