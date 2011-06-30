5 грузовиков с гумпомощью отправили из Луги на Донбасс

Жители города передали бойцам продукты, одежду, медикаменты, оборудование и личные посылки.

Жители Луги собрали новую крупную партию гуманитарной помощи для отправки на Донбасс. Как сообщил глава Лужского района Юрий Намлиев, для перевозки одежды, продуктов, оборудования и личных посылок для бойцов потребовалось 5 грузовиков.

В комплект, переданный волонтёрами, входит нижнее и термобелье, дождевики, балаклавы, перчатки, обувь, средства личной гигиены. Среди продуктов насчитывается около 2 тыс. банок тушенки, 1 тыс. банок сгущенки, а также лапша быстрого приготовления, соусы, кондитерские изделия, чай, кофе и сигареты. Кроме того, военнослужащим передали палатки УСТ-56, наборы газовых плиток и баллонов, генераторы, автономные отопители, большое количество радиостанций, приборов для подавления квадрокоптеров, метеостанций, квадрокоптеров, тентов и биноклей.

Наконец, из Луги на Донбасс доставили автовоз с шестью автомобилями для выполнения спецзадач.

Ранее мы сообщили о том, что в Госпитале для ветеранов войн собрали 52 коробки с гуманитарной помощью.

Видео: ВКонтакте / Юрий Намлиев