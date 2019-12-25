Школьники Петербурга отправятся на зимних каникулах в первые научные экскурсии города

В Петербурге запустят новые экскурсии по маршрутам научно популярного туризма.

В Санкт-Петербурге на зимних школьных каникулах 2026 года состоятся первые экскурсии по новым маршрутам научно-популярного туризма. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в своём телеграм-канале.

Программа предусматривает посещение научных центров, участие в познавательных мероприятиях и знакомство с современными исследованиями. Инициатива направлена на развитие внутреннего туризма и создание новых точек притяжения для гостей города.

По словам Пиотровского, научно-популярное направление станет важным вкладом в достижение цели, обозначенной Президентом, — увеличить долю туризма в экономике страны до 5 %.

К проекту постепенно подключатся ведущие вузы Петербурга: ИТМО, Политех, СПбГУ, СПбГЭУ и РГПУ им. А. И. Герцена. Первые экскурсии намечены на начало зимних каникул.

Ранее мы рассказывали о том, что молодые петербуржцы назвали главные требования к работодателю.

Фото:Telegram / Борис Пиотровский