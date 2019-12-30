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После ссоры с любимой школьника из Тельмана доставили в больницу с раненными запястьями и ушибом легких
Сегодня, 9:44
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nastya960

После ссоры с любимой школьника из Тельмана доставили в больницу с раненными запястьями и ушибом легких

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Юноша прислал фото из ванной своему однокласснику.

Несовершеннолетнего "везунчика" из Тосненского района спасают в петербургские врачи. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Накануне "Днём" в больницу привезли 17-летнего подростка из Тельмана. Он после разговора по телефону с одноклассником прислал ему своё фото в ванной. На снимке однокласснику показались раненные запястья приятеля. Он пришёл к нему в квартиру, так как дверь была не заперта. Юноша и, правда, лежал в ванной. Одноклассник пострадавшего пошел к соседям за помощью. В это время старшеклассник запер дверь и выпал из окна пятого этажа.

Школьник находится в реанимации с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом легких, в тяжелом состоянии. За три дня до этого он поссорился со своей девушкой.  

Неизвестный упал с 22-этажного дома на крышу иномарки на Пулковском шоссе.

Фото: Piter.TV

Теги: выпал из окна, ссора, тельман
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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