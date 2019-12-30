Неизвестный упал с 22-этажного дома на крышу иномарки на Пулковском шоссе

От полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия.

В ночь на 10 января в Московском районе Петербурга произошло ЧП. По словам очевидцев, неизвестный молодой человек выпал из окна 22-этажного дома №20/3 на Пулковском шоссе. В сети появились фото и видео с места происшествия.

На снимке видно, что выпавший мужчина приземлился на крышу припаркованной внизу иномарки. Удар пришелся на заднее стекло и багажник машины. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Ранее мы писали, что в Петергофе у общежития нашли тело студента СПбГУ.

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