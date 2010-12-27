  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петергофе у общежития нашли тело студента СПбГУ
Сегодня, 10:45
97
nastya960

В Петергофе у общежития нашли тело студента СПбГУ

0 0

В полицию 27 декабря обратился завхоз общежития, он рассказал, что у здания на Ботанической улице был найден труп 21-летнего студента 3-го курса.

В общежитии СПбГУ в Петергофе нашли тело студента. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

В полицию 27 декабря обратился завхоз общежития, он рассказал, что у здания на Ботанической улице был найден труп 21-летнего студента 3-го курса Физического факультета. По предварительной информации, молодой человек скончался из-за черепно-мозговой травмы. Точный диагноз поставят после вскрытия.

Следователи изучают мобильный телефон погибшего.

В Петербурге парень в нижнем белье выпал из окна 12 этажа.

Фото: pixabay 

Теги: петергоф, спбгу, тело
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии