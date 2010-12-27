В Петергофе у общежития нашли тело студента СПбГУ

В полицию 27 декабря обратился завхоз общежития, он рассказал, что у здания на Ботанической улице был найден труп 21-летнего студента 3-го курса.

В общежитии СПбГУ в Петергофе нашли тело студента. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

В полицию 27 декабря обратился завхоз общежития, он рассказал, что у здания на Ботанической улице был найден труп 21-летнего студента 3-го курса Физического факультета. По предварительной информации, молодой человек скончался из-за черепно-мозговой травмы. Точный диагноз поставят после вскрытия.

Следователи изучают мобильный телефон погибшего.

В Петербурге парень в нижнем белье выпал из окна 12 этажа.

Фото: pixabay