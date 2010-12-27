Школьница ушла из дома и изменила внешность, чтобы ее не нашли

Девочка-подросток вела "взрослую" жизнь, но вернулась, чтобы продолжить учебу.

Юная петербурженка изменила цвет волос, чтобы ее не нашли родители. Девочка ушла из дома и ее местоположение в течение 9 месяцев оставалось загадкой. После этого школьница сама вернулась в Петербурге и рассказала о том, где провела все это время.

Девочка рассказала, что решила сбежать из дома в начале 2018 года. Для осуществления плана она покрасилась и вставила себе пирсинг.Подготовительный процесс затянулся, поэтому уйти от родителей она смогла только в ночь на 1 января. Школьница соврала домашним, что идет поздравить подругу с Новым годом.

Отметим, что полиция быстро поняла, что петербурженка покинула родителей по собственной инициативе. Подросток оставила в комнате записку с просьбой ее не искать, а ее смартфон оперативники нашли в ближайшем мусорном контейнере. Камеры видеонаблюдения зафиксировали как беглянка переоделась в торговом центре и сбежала.

Спустя 9 месяцев девочка снова появилась на пороге дома. Она объяснила, что все это время подрабатывала официанткой, а побег был обусловлен тем, что ей хотелось начать взрослую жизнь. Все это время подросток сама снимала себе жилье. Она вернулась, чтобы наладить отношения с братьями и родителями, которым раньше не могла доверять.

Правоохранительные органы прекратят поиски 15-летнего подростка. Уголовное дело было возбуждено сразу после исчезновения девочки. Несовершеннолетнюю объявляли в федеральный розыск. Семья беглянки записывала видео с просьбой вернуться.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербургская школьница нашла на улице человеческий череп.

Фото: Piter.tv

