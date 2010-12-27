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Петербургская школьница нашла на улице человеческий череп
Сегодня, 12:51
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IRINA_CHALKINA

Петербургская школьница нашла на улице человеческий череп

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Медик осмотрел часть тела и установил, что череп примерно годовалой давности.

В понедельник, 7 октября, стало известно, что школьница из Петербурга нашла на улице человеческий череп. Сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошел в Невском районе на улице Дыбенко, возле торца дома № 23/1. По словам медиков,  череп примерно годовалой давности.

В настоящее время, найденные останки находятся в морге. Находку ждет судебно-медицинские исследования.

По факту случившегося в северной столице сейчас проводится проверка.

Ранее мы сообщали о том, что петербурженка нашла на улице раненого ястреба.

Фото:pixabay

 

Теги: новости спб, общество, происшествия, школьница нашла череп
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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