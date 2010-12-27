Петербургская школьница нашла на улице человеческий череп

Медик осмотрел часть тела и установил, что череп примерно годовалой давности.

В понедельник, 7 октября, стало известно, что школьница из Петербурга нашла на улице человеческий череп. Сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошел в Невском районе на улице Дыбенко, возле торца дома № 23/1. По словам медиков, череп примерно годовалой давности.

В настоящее время, найденные останки находятся в морге. Находку ждет судебно-медицинские исследования.

По факту случившегося в северной столице сейчас проводится проверка.

Ранее мы сообщали о том, что петербурженка нашла на улице раненого ястреба.

Фото:pixabay