Петербурженка нашла на улице раненого ястреба

Птицу обнаружили вчера на улице Танкиста Хрустицкого.

В минувшее воскресенье петербурженка Мария, идя по улице Танкиста Хрустицкого, обнаружила ястреба. Об этом она написала в сообществе "Мой округ - Дачное", ВКонтакте.

Девушка отметила, что птица явно была домашней – не боялась человека и даже шла на руки. Ястреб был ранен: у него были частично сломаны когти и отсутствовали несколько пальцев.

Петербурженка написала, что птицу отвезли в ветклинику, а затем передали в центр реабилитации диких животных "Сирин".

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Фото: "Мой округ - Дачное", ВКонтакте.