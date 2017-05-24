Пропавшая в декабре петербурженка вернулась домой

Девушка решила попробовать независимой взрослой жизни.

Петербурженка Арина Портняжкина, которую искали с 31 декабря 2018 года, вернулась домой. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Петербурга.

Девочка исчезла в новогоднюю ночь, в течение 9 месяцев о ней не было никакой информации. К поискам подключили поисковые отряды, жителей многих городов. Следком был вынужден возбудить уголовное дело по статье "убийство" и вел масштабные розыскные мероприятия.

Как выяснилось, девушка вела взрослую жизнь. Заявившись домой 4 октября, она сказала родителям, что работала в кафе и ресторанах и снимала квартиру.

Сейчас следком приступил к выяснению причин безвестного ухода школьницы. Правозащитники изучат условия жизни девушки в семье.

Ранее Piter.tv писал, что петербургская школьница нашла на улице человеческий череп.

Фото: Piter.tv