Потерявшаяся на юго-западе Петербурга пожилая женщина найдена в Мурино

Поисками занимались волонтеры поискового отряда "ЛизаАлерт" и полиция.

82-летняя женщина, которая пропала на юго-западе Петербурга утром 15 ноября, найдена в Мурино около 22:00. Об этом сообщило издание "Петербургский дневник".

Напомним, что родственники пропавшей Нины Белобородовой видели ее последний раз возле станции метро "Проспект Ветеранов".

Поисками занимались волонтеры поискового отряда "ЛизаАлерт" и полиция. Читатели "Петербургского дневника", где ранее выходила публикация о потерявшейся, узнали пожилую женщину по фотографиям.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)