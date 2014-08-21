В Петербурге сутки ищут пропавшую 82-летнюю пенсионерку

Ее рост составляет 163 см, была одета в серый пуховик, голубые шерстяные перчатки, серые брюки.

На юго-западе Петербурга пропала пожилая женщина. Поисковой отряд "ЛизаАлерт" и полиция занимаются ее поисками уже сутки, передает "Петербургский дневник" 15 ноября.

Родственники пропавшей пенсионерки рассказали изданию, что Белобородову Нину Сергеевну последний раз видели около станции метро "Проспект Ветеранов". Ей 82 года, рост составляет 163 см, была одета в серый пуховик, голубые шерстяные перчатки, серые брюки.

Пропавшая страдает деменцией и нуждается в регулярном приеме лекарств от астмы. Те, кто видел женщину, могут обратиться к ее дочери Светлане по телефону +7 (911) 219-46-42 или внуку Ивану (+7 (909) 798-83-45).

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Фото предоставлено родственниками пропавшей