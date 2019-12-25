В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Незнакомец изнасиловал школьницу на проспекте Луначарского. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Во вторник, 2 ноября, в 20:29 в полицию обратилась женщина и рассказала, что около 20 часов у дома №38 по Луначарского проспекту двухметровый незнакомец изнасиловал ее 16-летнюю дочь.

Школьница запомнила, что у мужчины темные волосы, карие глаза и нос "картошкой", На нем была белая куртка и черные штаны. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее рэпера Yung Trappa задержали в Ленобласти по подозрению в изнасиловании. Против него завели два уголовных дела.

Фото: Piter.TV