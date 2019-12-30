Школьница спасла детей, которые провалились под лед в Петербурге

Госпитализация никому не понадобилась.

В понедельник, 6 января у дома на проспекте Героев, 32 гуляли два школьника. Мальчики решили выйти на Дудергофский канал, но лед их не выдержал. Об этом мы уже писали ранее.

Оказалось, что первой к мальчикам на помощь пришла 16-летняя Елизавета Шестова, которая приехала в Петербург из Тверской области в гости к своей сестре, сообщил 78.ru. По словам Лизы, увидев мальчиков, она тут же бросилась спасать ребят: вытаскивать за руки и успокаивать. На протяжении минуты она просто держала их, чтобы ребята стали меньше переживать.

Позже подоспели другие прохожие, которые помогли всем выбраться из воды. В пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу уточнили, что госпитализация никому не понадобилась.

Ранее мы сообщали, что циклон принесет в Петербург моросящие дожди и мокрый снег.

Фото: palmernw.ru