На Рождество циклон принесет в Петербург моросящие дожди и мокрый снег

Подробным прогнозом погоды поделился ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Во вторник, 7 января, Петербург окажется под влиянием теплого сектора обширного циклонического вихря, сообщил синоптик Михаил Леус.

Из-за циклона небо над Невой будет закрытой пеленой облаков. Над городом в течение дня может пойти моросящий дождь, а в некоторых районах города еще и мокрый снег. Атмосферное давление будет слабо расти.

Температура воздуха составит 3-5 градусов выше нуля. Ветер примет юго-западное направление и составит 5-10 метров в секунду.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге откроется фестиваль огня "Рождественская звезда".

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