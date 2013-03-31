Экстренное торможение автобуса во Фрунзенском районе попало на видео

Утреняя поездка в автобусе выдалась неприятной для пассажиров во Фрунзенском районе в среду, 12 октября. Водитель общественного транспорта экстренно затормозил, чтобы избежать столкновения с иномаркой. В результате людей повалило на пол, кроме того, в салоне пострадала семиклассница. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении Piter.TV.
Напомним, что инцидент случился примерно в 8:30 у дома №44 по Дунайскому проспекту. Общественный транспорт двигался по Будапештской улице.
Больше всех в автобусе пострадала 13-летняя пассажирка. Её госпитализировали с сотрясением мозга, ушибом нижней челюсти, правого предплечья, поясницы в состоянии средней степени тяжести.
Ранее мы сообщили о том, что два "лазурных" автобуса попали в ДТП на Бестужевской.
Видео: Piter.TV
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