Экстренное торможение автобуса во Фрунзенском районе попало на видео

Водитель пошёл на крайние меры, чтобы избежать столкновения с иномаркой. В результате несколько пассажиров повалило на пол, пострадала 13-летняя школьница.

Утреняя поездка в автобусе выдалась неприятной для пассажиров во Фрунзенском районе в среду, 12 октября. Водитель общественного транспорта экстренно затормозил, чтобы избежать столкновения с иномаркой. В результате людей повалило на пол, кроме того, в салоне пострадала семиклассница. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении Piter.TV.

Напомним, что инцидент случился примерно в 8:30 у дома №44 по Дунайскому проспекту. Общественный транспорт двигался по Будапештской улице.

Больше всех в автобусе пострадала 13-летняя пассажирка. Её госпитализировали с сотрясением мозга, ушибом нижней челюсти, правого предплечья, поясницы в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что два "лазурных" автобуса попали в ДТП на Бестужевской.

Видео: Piter.TV