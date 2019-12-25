Семиклассница получила травмы при экстренном торможении автобуса на юге Петербурга

У семиклассницы диагностировали сотрясение мозга и ушибы.

Утром среды, 12 сентября, во Фрунзенском районе пострадала несовершеннолетняя пассажирка автобуса. Семиклассница упала при экстренном торможении транспорта. Об этом стало известно Piter.TV.

Инцидент произошёл примерно в 8:30 у дома №44 по Дунайскому проспекту. 45-летний водитель автобуса резко затормозил, чтобы избежать столкновения с двигавшимся во встречном направлении и совершающим поворот налево Шевроле Лачетти, под управлением 40-летнего мужчины.

13-летнюю пассажирку общественного транспорта госпитализировали с сотрясением мозга, ушибом нижней челюсти, правого предплечья, поясницы, в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что на Витебском проспекте столкнулись четыре автомобиля.

Фото: Piter.TV