На Витебском проспекте столкнулись четыре автомобиля

Дорогу не поделили Haval, Mitsubishi, Ford и Geely.

Утром 13 октября на Витебском проспекте (после пересечения с Кузнецовской улицей) произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщил читатель Piter.TV.

Дорогу не поделили Haval, Mitsubishi, Ford и Geely. Что стало причиной аварии, предстоит выяснить. По данным на 08:20, на месте еще не было сотрудников дорожной полиции.

Скриншот: Яндекс. Карты

Авария немного затрудняет движение, так как на данном участке плюсом ко всему идут дорожные работы.

Схема: ГАТИ

Также на КАД образовалась пробка более 8 км из-за ДТП и ремонта дорог.

Видео: Piter.tv