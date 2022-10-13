На Витебском проспекте столкнулись четыре автомобиля

Утром 13 октября на Витебском проспекте (после пересечения с Кузнецовской улицей) произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщил читатель Piter.TV.
Дорогу не поделили Haval, Mitsubishi, Ford и Geely. Что стало причиной аварии, предстоит выяснить. По данным на 08:20, на месте еще не было сотрудников дорожной полиции.
Скриншот: Яндекс. Карты
Авария немного затрудняет движение, так как на данном участке плюсом ко всему идут дорожные работы.
Схема: ГАТИ
Также на КАД образовалась пробка более 8 км из-за ДТП и ремонта дорог.
Видео: Piter.tv
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