На КАД образовалась пробка более 8 км из-за ДТП и ремонта дорог

Автомобили стоят на КАД (от Мурманского шоссе до Софийской улицы).

Утром 13 октября на КАД образовалась огромная пробка. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Длина пробки составляет около 8,6 км. Автомобили стоят на КАД (от Мурманского шоссе до Софийской улицы). Виной всему стали дорожные работы и сразу несколько ДТП.

Скриншот: Яндекс.Карты

Недалеко от станции метро "Обухово" столкнулись грузовик и два легковых автомобиля, которые заняли две полосы движения. Подробности аварии уточняются.

Ранее водитель с 27 штрафами сбил школьника на Пулковском шоссе.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП (Виктория Камылина)