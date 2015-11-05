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Два "лазурных" автобуса попали в ДТП на Бестужевской

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Серьезная авария произошла в 09:30 13 октября с участием автобусов №271 и №183.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и области, 67-летний водитель "Волгобаса" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и случилось столкновение. Инцидент произошел на Бестужевской улице у дома №75. 

Оба водителя являются гражданами других стран. 

В общей сложности рейсовые автобусы перевозили 20 пассажиров. В результате аварии пострадали 5 взрослых и один подросток 14-ти лет. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полиция проводит проверку по факту случившегося. 

Ранее в комтрансе заявили о снижении ДТП с участием городских автобусов по вине водителей. 

Видео: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Теги: автобус, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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