Два "лазурных" автобуса попали в ДТП на Бестужевской

Серьезная авария произошла в 09:30 13 октября с участием автобусов №271 и №183.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и области, 67-летний водитель "Волгобаса" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и случилось столкновение. Инцидент произошел на Бестужевской улице у дома №75.

Оба водителя являются гражданами других стран.

В общей сложности рейсовые автобусы перевозили 20 пассажиров. В результате аварии пострадали 5 взрослых и один подросток 14-ти лет. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Ранее в комтрансе заявили о снижении ДТП с участием городских автобусов по вине водителей.

Видео: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти