Школьница из Томска выкупила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга

О деталях проекта 16-летняя Диана Костырина поделилась с журналистами РИА Томск.

В рамках программы Baby Dollar американского писателя Стивена Кинга права на экранизацию его произведения получила 16-летняя школьница из Томска. Молодой режиссер Диана Костырина получила возможность снять короткометражный фильм по истории "Женщина в комнате". При этом постановщица намерена изменить концовку рассказа, чтобы она не была настолько гнетущей.

Отметим, что согласно условиям программы Dollar Baby, Стивен Кинг дает разрешение молодым студентам киношкол и театральным продюсерами адаптировать свои короткие истории для постановки. Стоит это 1 доллар.

Ранее стало известно, что писатель Стивен Кинг обошел коллегу Дарью Донцову по тиражам книг в России в 2019 году. По данным Российской книжной палаты, в минувшем году в России вышло 163 издания произведений "короля ужасов". Отмечается, что общий тираж составил 1,1 млн экземпляров.

Видео: Youtube / Looper, Team Coco