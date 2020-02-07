В прошлом году в России вышло 163 издания произведений Кинга.

В пятницу, 7 февраля, стало известно о том, что писатель Стивен Кинг обошел Донцову по тиражам книг в России в 2019 году. Соответствующая информация опубликована Российской книжной палатой.

По данным Российской книжной палаты, в минувшем, 2019 году, в России вышло 163 издания произведений "короля ужасов" Стивена Кинга. Отмечается, что общий тираж составил 1,1 млн экземпляров.

Известно, что у российского автора Дарьи Донцовой за минувший год продано 68 изданий и 776 тыс. книг. На третьем месте прозаик Александра Маринина, которая продала 500 экземпляров.

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Видео:CBS This Morning/YouTube