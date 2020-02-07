Пока не сообщается, кто именно будет сражаться с Лешим.

В пятницу, 7 февраля, стало известно о том, что во втором сезоне "Ведьмака" появится леший из игры. Об этом сообщил портал Redanian Intelligence.

Известно, что монстру посветят один из эпизодов сериала. По словам авторов, его столкновение "будет иметь серьёзные последствия". Кто именно будет сражаться с чудовищем неизвестно.

Леший — это могущественный монстр из книжного цикла "Ведьмак".

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Видео:Netflix/YouTube