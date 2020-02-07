Зрители оценили игру Козловского в "Викингах"

В пятницу, 7 февраля, стало известно о том, что зрители оценили игру Данилы Козловского в "Викингах". Соответствующий пост появился на Instagram-страничке актера.
Аткр написал в своем профиле, что совсем скоро выйдет 10 серия шестого сезона.
"Невероятное перевоплощение",
— заявили пользователи.
Напомним, что шестой сезон сериала "Викинги" начали транслировать в декабре 2019 года. В нём российский артист исполняет роль князя Олега.
Отметим, что в шестов сезон войдет 20 серий.
Ранее мы сообщали о том, что Роман Владимира Сорокина "Метель" стал лучшей книгой десятилетия.
Видео:Amediateka/YouTube
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