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Роман Владимира Сорокина "Метель" стал лучшей книгой десятилетия

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Писатель Владимир Сорокин является дважды лауреатом литературной премии "НОС".

В четверг, 7 февраля, стало известно о том, что роман Владимира Сорокина "Метель" стал лучшей книгой десятилетия.Об этом сообщает пресс-служба мероприятия. 

Известно, что мероприятие прошло 5 февраля в Нью-Йорке. Отмечается, что среди претендентов на награду была также книга Марии Степановой "Памяти памяти", лауреата 2018 года.

"В обеих главным героем выступает история. Но если в первой книге она оптимистически переосмысляется, во второй — выходит из-под контроля",

—сказано в сообщении.

Отметитм, что Владимир Сорокин уже дважды завоевывал литературную премию "НОС".

Ранее мы сообщали о том, что сериал "Друзья" вернется основным составом на экраны HBO Max.

Теги: владимир сорокин, культура, новости россии, общество
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура,

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