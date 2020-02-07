Писатель Владимир Сорокин является дважды лауреатом литературной премии "НОС".

В четверг, 7 февраля, стало известно о том, что роман Владимира Сорокина "Метель" стал лучшей книгой десятилетия.Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

Известно, что мероприятие прошло 5 февраля в Нью-Йорке. Отмечается, что среди претендентов на награду была также книга Марии Степановой "Памяти памяти", лауреата 2018 года.

"В обеих главным героем выступает история. Но если в первой книге она оптимистически переосмысляется, во второй — выходит из-под контроля", —сказано в сообщении.

Отметитм, что Владимир Сорокин уже дважды завоевывал литературную премию "НОС".

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