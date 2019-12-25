Шизофреник жестоко избил пьяного мужчину в Волхове

Накануне в Волхове госпитализировали 49-летнего мужчину с ножевым ранением и травмами головы. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в одной из квартир на улице Пирогова. По версии следствия, потерпевшего мог жестоко избить 33-летний мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом шизофрения.
Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, проникающее ранение грудной клетки и алкогольное опьянение.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
Ранее мы писали, что в квартире на Летчика Пилютова продавца-кассира изнасиловал пьяный ухажер.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все