Шизофреник жестоко избил пьяного мужчину в Волхове

Потерпевшего увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Накануне в Волхове госпитализировали 49-летнего мужчину с ножевым ранением и травмами головы. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в одной из квартир на улице Пирогова. По версии следствия, потерпевшего мог жестоко избить 33-летний мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом шизофрения.

Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, проникающее ранение грудной клетки и алкогольное опьянение.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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Фото: Piter.TV