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Шизофреник жестоко избил пьяного мужчину в Волхове
Сегодня, 10:15
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Alena_Zinovieva

Шизофреник жестоко избил пьяного мужчину в Волхове

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Потерпевшего увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Накануне в Волхове госпитализировали 49-летнего мужчину с ножевым ранением и травмами головы. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в одной из квартир на улице Пирогова. По версии следствия, потерпевшего мог жестоко избить 33-летний мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом шизофрения.

Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, проникающее ранение грудной клетки и алкогольное опьянение.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее мы писали, что в квартире на Летчика Пилютова продавца-кассира изнасиловал пьяный ухажер.

Фото: Piter.TV

Теги: избиение, тяжелое состояние, шизофрения
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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