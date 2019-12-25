В квартире на Летчика Пилютова продавца-кассира изнасиловал пьяный ухажер

С места происшествия изъяли постельное белье и 12 окурков.

Накануне в полицию Красносельского района Петербурга обратилась девушка, которая работает продавцом-кассиром в одном из магазинов города, и рассказала об изнасиловании. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Все произошло в квартире потерпевшей на улице Летчика Пилютова. По словам девушки, к ней начал приставать пьяный ухажер 24 лет. Молодой человек, применив грубую силу, изнасиловал свою возлюбленную.

Предполагаемого насильника задержали на месте преступления. Из квартиры изъяли постельное белье и 12 окурков.

Ранее мы писали, что в Петербурге насильник написал жертве записку с просьбой простить.

Фото: Piter.TV